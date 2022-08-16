Військовий експерт повідомив, чим було завдано удар по авіабазі "Саки" в окупованій Новофедорівці

Вдень 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунала серія потужних вибухів.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вибухи в Новофедорівці ймовірно сталися внаслідок ракетних ударів, а не через влучання дроном-камікадзе чи внаслідок дій партизан.
Як він повідомив 24 каналу, масштаби детонації виключають останні дві версії.
Так, Жданов пояснює, що на місці вибухів були характерні воронки й не було розльоту боєприпасів.
"Дрон-камікадзе має дуже маленький заряд. Для того, щоб одним зарядом підірвати такий склад – це нереально на сьогодні. Та і ви розумієте, скільки вибухівки повинні були принести партизани, для того, щоб підірвати цей склад і стоянку літаків відповідно... Тому це навряд дрони-камікадзе і партизани", - говорить військовий експерт.
Більше того, додає Жданов, боєприпаси на таких аеродромах зберігаються не в остаточно спорядженому стані, а без підривників. Тому вони просто попадали б і не вибухнули.
"Я думаю, що це був ракетний обстріл. Але на сьогодні ніхто не знає, чи це були ракети й скільки їх", – резюмував він.
Нагадаємо, 9 серпня на одному з ключових аеродромів окупованого Криму "Саки", який РФ використовує для ударів по Україні, що розташований у Новофедорівці, пролунала серія потужних вибухів. У Міністерстві оборони РФ заявили, що на аеродромі начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Також у відомстві повідомили, що вибухи в тимчасово окупованому Криму начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі.
Водночас пізніше у Мережі з'явилися відео з авіабази, де чітко видно пошкоджені літаки. Своєю чергою Командування повітряних сил ЗСУ 10 серпня повідомило про знищення дев'яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму.
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