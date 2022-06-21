Військовий експерт повідомив, чому окупанти знов завдають ударів по Харкову

Військовий експерт повідомив, чому окупанти знов завдають ударів по Харкову

Ворог намагається відрізати наступ ЗСУ на Ізюмського напрямку.

Противник призупинив просування ЗСУ до кордону. Також точаться запеклі бої, щоб не допустити збройні сили України до тилу Ізюмського напрямку.

Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко під час телемарафону "Freeдом".

"У тилу на Ізюмському напрямку здійснюється забезпечення. Для ворога це важливо. Щоб цього не сталося, він відволікає увагу та сили ЗСУ завданням варварських ударів по Харкову та області", - зазначив Романенко.

Нагадаємо, Росія обстріляла з "Ураганів" Харків.

Загалом за сьогодні, 21 червня, на Харківщині від рук російських окупантів 15 людей загинули, ще 16 - були поранені.

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