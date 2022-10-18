Військовий експерт повідомив про безпрецедентні заходи окупантів - розвідку повітрям

Російські окупанти дуже бояться активізації бойових дій з боку Збройних сил України, тому вживають таких безпрецедентних заходів, як розвідка повітрям.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Експерт зазначив, що ворог здійснив понад 30 вильотів безпілотниками для проведення повітряної розвідки.

Також читайте Коли закінчиться війна: Кирило Буданов надав прогноз на наступний рік

"Я поясню тут, чому противник б'є здебільшого на Південнобузькому напрямку. Цей напрямок ми ще називаємо Херсонським. Б'є переважно по прилеглих населених пунктах. І така активність цих безпілотників, незважаючи на втрати цих безпілотників, ми їх збиваємо, не всі звичайно, але частково їх збиваємо. Незважаючи на втрати цих безпілотників, супротивник намагається вести повітряну розвідку. Чому? Тому що вони дуже бояться накопичення резервів Збройних Сил України. Вони бояться активізації бойових дій з нашого боку, тому вживають таких безпрецедентних заходів", - резюмував Олег Жданов.

Експерт додав, що на Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру. Від вогню противника постраждали території понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, аналітик американського оборонного відомства, професор Майкл Кларк вважає, що інформаційна тиша, яка спостерігається останнім часом навколо контрнаступу ЗСУ на півдні, може означати, що "відбувається щось велике".

Читайте також: