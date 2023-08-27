Військовий експерт повідомив про нову тактику ракетних атак росіян на тлі зльоту 11 стратегів Ту-95МС 27 серпня

У ніч проти 27 серпня в повітря піднімалися ворожі літаки із потенціалом пуску в 88 ракет.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував ворожу ракетну атаку у ніч проти 27 серпня, під час якої зафіксовано зліт 6 стратегів Ту-95МС, згодом, у 00:40, ще двох стратегів Ту-95МС, а близько 01:40 ще трьох.

За словами Коваленка, вночі в повітря піднімалося 11 Ту-95МС. Така кількість Ту-95МС має потенціал пуску - 88 ракет.

Чому тоді ворог не випустив ці ракети?

"По-перше, тому, що у них зараз накопичений потенціал БК орієнтовно до 30 ракет. По-друге, показник ракет, що завантажуються на Ту-95МС на сьогодні, в середньому 4 на літак", - зазначив коваленко.

Експерт повідомив, що в результаті було здійснено пуск до 8 цілей, 4 з яких були збиті, а решта, згідно з офіційними заявами, могли виявитися обманками. Пуск здійснювався з 5 літаків із 11. Тобто, по 1-2 ракети з літака.

Також експерт наголосив на ще одному незвичайному явищі, а саме, тому факті, що запуск здійснювався в районі Енгельса (РФ).

Нагадаємо, що раніше пуски Х-101/555 здійснювалися з повітряного простору над Каспійським морем. З інших локацій пуски цих ракет були рідкістю.

"Власне, на перший погляд незвичайна поведінка та незвичайна атака, але насправді не зовсім так. Простежується спроба змінити тактику нанесення ракетних ударів, вибрати максимально оптимальну як локацію, так і комплекс засобів, що вражають і відволікають. Зміна локації, це промацування нового маршруту польоту ракети, реакцію цього нашої ППО", - зазначив Коваленко.

Щодо кількості літаків, то застосування більшої кількості Ту-95МС, ніж відбувається пусків, може бути обумовлене демонстрацією підвищеної загрози масованого удару, що максимально активізує все ППО по Україні, що фіксує російська сторона.

Власне, цей удар, за словами експерта, не мав цілеспрямованої мети знищити десятки об'єктів, потроїти пекельну ніч.

"У разі була розвідка, виявлення ППО з урахуванням нової тактики завдання ударів. І якщо командування РВВ залишилося задоволене результатом, то справжнього удару очікується найближчим часом", - додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року відбулася чергова ракетна атака ворога. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами ППО. А саме, знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

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