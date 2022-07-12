Військовий експерт пояснив, чи настав перелам у війні: "Розбиття складів ворога поки що не може вплинути на ситуацію"

Перелам у війні, яку розв’язала Росія проти України, ще немає.

І це навіть з урахуванням того, що українська армія точними ударами б’є по ворожим складам з боєприпасами та знищує техніку окупантів.

Про це в етері телеканала “FreeДом” повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

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“Перелам у війні ще немає. І ми повинні це чітко усвідомлювати. Ворог зосередив просто колосальні ресурси для війни проти України. Тому розбиття 20-30 складів поки що не може вплинути на ситуацію на фронті. Ворог поки що сам не розуміє, що трапилось. Не відчуває ударів по оперативним резервам. Хоча через деякий час ворог вже почне все усвідомлювати”, - наголосив Сергій Грабський.

Він також додав, що на деяких напрямках окупанти у п’ять разів перевищують українську армію за кількістю та продовжують свої активні дії.

Нагадаємо, що в Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти.

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