Військовий експерт пояснив, чи є ризик перекидання армії РФ на інші неочікувані напрямки

Військовий експерт пояснив, чи здатні зараз росіяни здійснити несподівані перегрупування та передислокації.
На сьогодні майже вся лінія фронту контролюється та здійснювати якісь несподівані перегрупування, передислокації російські війська насправді не можуть. Бо все це перебуває під пильним наглядом як нашої розвідки, так і розвідки міжнародних партнерів.
Про це 24 липня розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі національного телемарафону у слоті каналу "1+1".
"Наприклад, ми досить довгий час спостерігали за тим, як вони намагалися перегрупувати, передислокувати велику кількість саме особового складу в Запорізькій області, в Херсонській області, щоб максимально підсилити свій оборонний потенціал саме російських окупаційних підрозділів в Херсонській області", - зазначив він.
За його словами, росіяни значно нівелювали свій оборонний потенціал в той час у Запорізькій області, тоді вони почали використовувати вже ресурс з донбаського плацдарму, перегруповувати звідти.
"Тобто вони зараз, якщо і роблять будь які рухи, які пов'язані саме з підсиленням чи послабленням своїх позицій, це все відомо. Тому якихось несподіванок не буде", - резюмував експерт.
Нагадаємо, у розвідці пояснили, чому Путін не оголошує загальну мобілізацію в РФ.
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