Військовий експерт пояснив, чи закінчилась оперативна пауза росіян та чого очікувати на Донбасі

За даними Генштабу окупанти відновили наступ на Бахмут та Соледар. Чи закінчилась так звана оперативна пауза росіян і чи розпочався масштабний наступ на Донбас.

Про це 23 серпня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1" розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ну насправді у них дуже такі сумнівні оперативні паузи, вони взагалі не відповідають цій назві. Вони намагаються на сьогодні тримати найбільшу інтенсивність бойових дій на двох основних напрямках – це Бахмут, Авдіївка. В районі Мар'їнки вони також намагаються взяти якусь ініціативу у штурмових діях, але це їм не вдається. В першу чергу тому, що ЗСУ в цих районах мають достатньо укріплені позиції, вони достатньо ефективно блокують їхні дії", - зазначив він.

Також, за словами, Коваленка, основу цих штурмових дій росіян складають батальйонно-тактичні групи складу першого армійського корпусу. Тобто це примусово мобілізовані підрозділи, у своїй більшості представники тимчасово окупованих територій, тобто не найпрофесійніший рівень, не високий рівень боєздатності, а також вони мають підкріплення зі сторони так званої ПВК "Вагнера" та деякі підрозділи 150 російської мотострілецької дивізії приблизно до двох танкових рот.

"Це каже про той ресурс, яким вони зараз мають оперувати та він не є нескінченним, він не є найбільш професійним та ефективним, тому я вважаю, що найближчим часом все ж таки ось цей тиск на Бахмут та Авдіївку він все ж таки зменшиться. Але напередодні 24 серпня їм треба продемонструвати якусь феєричну активність, тому я не виключаю, що вони навіть на День Незалежності розпочнуть імітацію якихось більших наступальних дій", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, Кім прокоментував наступ окупантів на Миколаївщині.

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