Військовий експерт пояснив, чого прагне очільник Кремля: "Путін фактично визнав, що Крим — це Україна"

Путін фактично визнав, що Крим — це Україна. І що Росія претендує на наші території.
Про це телеканалу "Freeдом" повідомив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, в останніх висловлюваннях Путін собі суперечить.
“Наближення НАТО через територію України вони вважали величезною проблемою, а те, що вони зараз будуть мати прямий кордон із НАТО завдяки Фінляндії — тепер для них це не проблема. Повна зміна політики. Найстрашніший сон Путіна про наближення НАТО до кордонів РФ — збувається”, — наголосив Олег Жданов.
Нагадаємо, що у Мелітополі партизани вбили двох російських окупантів.
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