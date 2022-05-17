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Військовий експерт пояснив, чого прагне очільник Кремля: "Путін фактично визнав, що Крим — це Україна"

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Військовий експерт пояснив, чого прагне очільник Кремля: "Путін фактично визнав, що Крим — це Україна"

Фото: Associated Press

Путін фактично визнав, що Крим — це Україна. І що Росія претендує на наші території. 

Про це телеканалу "Freeдом" повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, в останніх висловлюваннях Путін собі суперечить.

“Наближення НАТО через територію України вони вважали величезною проблемою, а те, що вони зараз будуть мати прямий кордон із НАТО завдяки Фінляндії — тепер для них це не проблема. Повна зміна політики. Найстрашніший сон Путіна про наближення НАТО до кордонів РФ — збувається”, — наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що у Мелітополі партизани вбили двох російських окупантів.

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