Військовий експерт пояснив, чому Білорусь важлива для Росії: "Не через гарматне м'ясо"

Для РФ Білорусь також важлива через військово-промисловий комплекс.

Білорусь важлива для Росії, щоб мати буферну зону між своїми містами та НАТО. Також Росія активно використовує територію Білорусі для загроз Києву чи Варшаві.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ сказав незалежний військовий аналітик Олександр Алесін.

На думку військового експерта, Білорусь не потрібна Росії через "гарматне м'ясо", адже білоруська армія є нечисленною. Алесін вважає, що проти України Лукашенко може відправити на війну 5-6 тис. солдатів.

Проте Білорусь має вигідне для Росії розташування. З одного боку, так можна загрожувати Києву та Варшаві, а з іншого - РФ може захиститись від нападу чи ракетних ударів по своїй території, маючи "буферну зону" в Білорусі.

"Припустимо, обстріл Росії ракетами. Якщо ці ракети будуть у районі Орші (місто на східному кордоні Білорусі, — ред.), то до Москви вони долетять за 3-5 хв., якщо вони будуть у районі Бресту та західніше, то це вже 10-15 хв.", — каже Алесін.

Також Росія зацікавлена у військово-промисловому комплексі Білорусі, адже ця держава може поповнювати озброєння країни-агресора. Олександр Алесін вважає, що білоруські війська не вторгатимуться на територію України.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Київ рушила російська окупаційна армія. Тоді ж білоруський міністр оборони зателефонував Олексію Резнікову та запропонував капітулювати. У березні на території Білорусі відбувались переговори між українською та російською сторонами. Проте за даними учасників цих переговорів, Росія не хотіла домовлятись, а лише висувала ультиматуми.

Наразі на білоруських полігонах продовжують тренуватись російські мобілізовані. Також ця держава надає агресору військову техніку для війни проти України.

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