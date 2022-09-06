Військовий експерт пояснив, чому "друга у світі" російська армія програє в Україні

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російська армія, яку вважають другою в світі, так ганебно програє в Україні.

За його словами, помилкою РФ було починати широкомасштабне вторгнення напередодні весняного бездоріжжя, по-перше. По-друге, та чисельність військ вздовж кордону, навіть у 175 тисяч на глибину у 500 км, - це нонсенс у військовому плануванні.

"Російська Федерація показала свою повну алогічність у плані планування, організації та ведення бойових дій. І те, що вони не послідували класичним канонам у плануванні, воно і призвело до такого результату, що сьогодні їхня оборона починає сипатися. У них не вистачає ресурсів для ведення затяжної війни. Тобто пів року - це виявився максимальний термін для збройних сил РФ у веденні повномасштабної війни. На більше РФ практично нездатна. Це без врахування загальної мобілізації, коли під рушницю поставлять 17 млн людей", - наголосив він.

Більше того, Жданов зазначив, що економіка Росії не витримає навантаження в разі оголошення загальної мобілізації. Тому Путін на цей крок не піде.

"Якщо Путін сьогодні оголосить загальну мобілізацію, то для нас це буде манна небесна. Держава впаде за один день. По-перше, вони не зберуть цей народ. Це буде соціальний вибух. А по-друге, економіка не потягне одягнути, взути, озброїти та накормити 17 млн людей. Їм не вистачить жодного золота та резервів", - додав експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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