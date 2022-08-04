Військовий експерт пояснив, чому іранські безпілотники небезпечніші для України, аніж російські

Іранські безпілотники можуть становити більшу проблему для українських військ, аніж російські БПЛА. Усе тому, що російські – суто розвідувальні, а іранські – можуть нести бойове навантаження.

Саме з бойовими безпілотниками в Росії наразі спостерігається проблема.

Про це військовий експерт Роман Світан розповів в ефірі телеканалу FreeДом.

"Іранські безпілотники, якщо вони до нас зайдуть, це інший рівень. Тобто вони ведуть загальну розвідку. Вони не будуть зв’язуватися, вони не включені в єдину російську систему управління тактичної ланки, і вони не будуть введені в неї. Але вони можуть працювати по загальних задачах розвідки. Можуть працювати вже як цілевказівники для дальніх російських ракет. І, оскільки вони не суто розвідувальні, як той самий "Орлан", а ще й бойові, вони можуть нести бойове навантаження. Нехай невелике, але воно є. Саме бойова частина безпілотників – більша проблема для наших військ, аніж розвідувальна як така", – пояснив експерт.

Він наголосив, що розвідувальних безпілотників у Росії вистачає – "Орланів", "Форпостів", – а от з бойовими наразі проблема.

Нагадаємо, в липні в Білому домі заявили, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотників, зокрема здатних нести зброю.

Згодом стало відомо, що Іран міг відправити безпілотники до Росії для польових випробувань. Окрім того, є дані про те, що до РФ вирушили іранські пілоти для навчання на їхніх літаках "Су".

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