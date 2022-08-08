Військовий експерт пояснив, чому Каховський міст такий важливий для росіян

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чим для окупантів загрожує атака на Каховський міст. Так як ювелірно ЗСУ відпрацьовують удари, оскільки поруч стоїть Каховська ГЕС.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону у слоті " 1+1".

"ЗСУ вже не вперше вдарили по Каховському мосту, вперше було ще раніше, але тоді були незначні пошкодження, які вдалося росіянам відновити. Особливість Каховського мосту в тому, що там поруч дамба, Каховська ГЕС, тому треба проводити делікатну, ювелірну роботу по його виведенню з ладу, що ми побачили на цьому прикладі, як зробили наші захисники, не пошкодивши жодним чином ГЕС, а фактично тільки конструкцію мосту. Це дуже важливо, тому що цей міст залишався фактично єдиним, разом із пантонними переправами і тією нещасною паромною переправою, яку зробили російські сили біля Херсона, після виведення з ладу залізничного мосту і Антонівського мосту", - зазначив він.

За словами експерта, дуже важливо руйнувати в подальшому логістичне забезпечення угруповання російських сил, аби вони не мали можливості накопичувати свої сили, боєприпаси та зброю на правобережжі Херсонщини. Для того, щоб ці ресурси якомога швидше вичерпувалися і призводили до того, або росіяни будуть тікати і відступати, або їм просто не буде чим чинити опір українським силам.

"Тобто в цьому на сьогодні полягає стратегія. Перше – це зруйнувати переправи, зірвати логістику. Друге – це знесилювати і виснажувати угруповання російських військ. Третє – враховуючи підтримку руху опору на окупованих територіях, і дії партизанів, це через максимально нелояльне населення продовжувати чинити там спротив. І таким чином створювати там і вогневий і інформаційно-психологічний тиск на війська противника, що на сьогоднішній день вдається робити українським силам", - резюмував експерт Мусієнко.

Нагадаємо, ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах.

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