Військовий експерт пояснив, чому літак-розвідувач А-50 здійнявся у повітря в Білорусі

Зв'язок між ліком-розвідувачем А-50, який баражує у небі Білорусі і піднявся у повітря близько 13.00 13 липня, пов'язаний з обстрілами у Запоріжжі і інших регіонах, а також із повітряною тривогою по всій території України, яка була після 14.00.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

"Річ у тім, що сьогодні і завтра, 13 і 14 липня, у місті Стамбул відбуваються чотиристоронні переговори між Росією, Україною, ООН і Туреччиною щодо розблокування наших портів та організації вивезення зерна із портів України для доправлення у ті країни, в які ми його доставляємо. Я думаю, що не випадково незадовго до цього були повітряна тривого і удар по Запоріжжю, а також літак-розвідник у небі Білорусі – все по часу приблизно співпало. Прямий зв’язок. Росія навіть таким чином намагається посилити свої переговорні позиції", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, раніше Олег Жданов розповів, чи готується Білорусь напасти на Україну найближчим часом.

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