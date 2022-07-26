Військовий експерт назвав три виходи для ворога, які поки залишаються у окупантів на Херсонщині

Варіант розвитку подій, який обирає окупант, завідома програшна для них, твердить експерт.
На Херсонщині буде лише посилюватись натиск на окупанта завдяки тій невразливій для ворога зброї, яку отримує Україна від партнерів, про це в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.
«Зараз знищується логістична інфраструктура, склади, командні пункти, командні центри управлінь. І так само унеможливлюється пересування і підживлювання угруповання військ, які розташовані на правобережній частині Херсонщини. Таким чином демонструється: по перше, що українські сило оборони мають достатньо сил і засобів, щоб утримувати під вогневим ураженням всю частину Херсонської області. Друге: є потенціал відрізати взагалі російське угрупування військ на правобережній частині Херсонщини. Третє – це сигнал взагалі для російських військ, що у них залишається три виходи: або залишатись і протистояти без підтримки і логістичного забезпечення, що завідома програшна позиція, або відходити, або здаватись в полон крок за кроком», - заявив Мусієнко.
Він підкреслив, що зараз вже очевидно, що ворог готується до програшного протистояння, але ситуація все ж на користь України.
Водночас він пояснив, чому Україна не руйнує залізничний міст в Херсонській області, який більш важливий для перекидання ворогом техніки. «Нам треба теж залишити щось для руху на лівобережну частину. І треба розуміти, що якраз Херсонський напрямок все забезпечення йшло через Антонівський міст і друге місце, де воно здійснювалось – це Каховська ГЕС. Ці точки точно тримаються (під вогневим ударом - ред.)» , - заявив експерт.
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