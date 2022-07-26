Військовий експерт назвав три виходи для ворога, які поки залишаються у окупантів на Херсонщині

На Херсонщині буде лише посилюватись натиск на окупанта завдяки тій невразливій для ворога зброї, яку отримує Україна від партнерів, про це в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

«Зараз знищується логістична інфраструктура, склади, командні пункти, командні центри управлінь. І так само унеможливлюється пересування і підживлювання угруповання військ, які розташовані на правобережній частині Херсонщини. Таким чином демонструється: по перше, що українські сило оборони мають достатньо сил і засобів, щоб утримувати під вогневим ураженням всю частину Херсонської області. Друге: є потенціал відрізати взагалі російське угрупування військ на правобережній частині Херсонщини. Третє – це сигнал взагалі для російських військ, що у них залишається три виходи: або залишатись і протистояти без підтримки і логістичного забезпечення, що завідома програшна позиція, або відходити, або здаватись в полон крок за кроком», - заявив Мусієнко.

Він підкреслив, що зараз вже очевидно, що ворог готується до програшного протистояння, але ситуація все ж на користь України.

Водночас він пояснив, чому Україна не руйнує залізничний міст в Херсонській області, який більш важливий для перекидання ворогом техніки. «Нам треба теж залишити щось для руху на лівобережну частину. І треба розуміти, що якраз Херсонський напрямок все забезпечення йшло через Антонівський міст і друге місце, де воно здійснювалось – це Каховська ГЕС. Ці точки точно тримаються (під вогневим ударом - ред.)» , - заявив експерт.

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