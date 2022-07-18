Військовий експерт пояснив, чому партнери масово не постачають Україні системи залпового вогню

Важливо від партнерів отримувати зброю радянського зразку, сама такою на 90% забезпечена українська армія, тож нашим військовим не знадобляться додаткові навички.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Єдиного марафону" в слоті ТСН переконує, що внутрішня «зрада», яка розганяється, про те, що нам не надають великої кількості новітнього озброєння, марна, адже таке озброєння було б просто не застосоване.

«Розганяється «зрада», що нам не вистачає систем реактивного залпового вогню, але в нас немає навчених екіпажей. Ми можемо говорити, що ми можемо отримати і 100 РСЗВ, але вони будуть стояти мертвим грузом. Зараз йде мова про навчання військових не лише у Великій Британії, але і Німеччині, США, Іспанії, та інших країнах членах НАТО щодо опанування вояками новітніх разків сучасної зброї», - зазначив експерт.

І як наголошує експерт, йдеться не лише про навчання експлуатації установок, а й навчання пілотів дронів «Камікадзе», яких нам в останньому пакеті нам надали 700 одиниць.

Експерт не виключає, що найближчим часом, після поїздки американського президента по країнам Близького Сходу, до України буде надходити зброя радянського зразка, яка не потребує додаткового навчання наших військових.

Окрім того, він зазначив, що Україні не вистачає зараз гостро ППО і системи залпового вогню, бронетанкова техніка, які певно будуть обговорені на черговому зібранні "Рамштайну". І Снєгирьов нагадав, що зараз в Україні працює вже до 270 одиниць новітньої бронетехніки і близько 200 одиниць ствольної техніки і певну кількість систем РПЗВ, яку надали партнери.

Нагадаємо, що військовий експерт спрогнозував, коли завдяки наданій зброї буде перехід до контрнаступів українців.

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