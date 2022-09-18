Військовий експерт пояснив, чому ППО не збивають ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг

Ворог застосовує для обстрілу міста на Дніпропетровщині крилаті та надзвукові ракети, які не можуть запеленгувати радіолокаційні системи.

У напрямку Кривого Рогу постійно працюють сили та засоби української ППО, але застосування ворогом надзвукових ракет “Кинджал” та крилатих ракет типу “Іскандер-К” не дозволяє захищати місто від обстрілів.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“ППО в напрямку Кривого Рогу, звичайно, працює, але місто, ймовірно, перебувало під обстрілами крилатих ракет “Кинджал”, хоча цьому нема офіційних підтверджень. Це надзвукова ракета, яка долає системи ППО за рахунок своєї швидкості і потрапляє в ціль”, - зазначив експерт.

Також, за його словами, ворог застосовував крилаті ракети, які летять в мертвій зоні радара, надто низько над землею, тому радіолокаційні системи (РЛС) їх “не бачать”.

“Скажімо, ракета “Іскандер-К” летить на висоті сім метрів, на рівні другого поверху, її жодна РЛС не побачить. Окрім того, крилата ракета летить не за математичною траєкторією, вона постійно її змінює. РЛС методом інтерполяції визначає точку зустрічі на основі законів балістики. Крилата ракета летить, як літаки, змінюючи курс та висоту”, - пояснив Жданов.

Нагадаємо, упродовж вечора суботи, 17 вересня, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано два російських БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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