Військовий експерт пояснив, чому РФ почала війну проти України та чи розпадеться країна-окупантка

Військовий експерт пояснив, чому РФ почала війну проти України та чи розпадеться країна-окупантка

Росія розпочала війну, щоб не допустити євроінтеграцію України.

Проте, якщо Україна вистоїть у війні, то може розпочатись розпад Росії.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав військовий експерт Петро Черник.

Військовий переконаний, що зараз почався процес розпаду Росії. Він зауважив, що РФ напала на Україну, щоб припинити євроінтеграційний курс нашої держави. Петро Черник додав, що без України Росія нічого не варта. Як приклад те, що розквіт Московського царства розпочався після Переяславської ради. Також на думку військового експерта, саме українці творили технологічний процес у СРСР. Варто згадати бодай Корольова та Глушко – відомих ракетобудівників. Усю нафтогазову промисловість РФ підняли випускники з українського Івано-Франківська.

"Повернуть Україну – імперія відновиться. Не повернуть – їм кінець. Саме тому і відважилися на "воєнну спецоперацію", адже усі інші інструментарії – ідеологічні, фінансові, економічні, інформаційні – закінчилися. Вони дійшли висновку, що в інший спосіб зупинити природний рух України в лоно європейської цивілізації, а наше місце там, вони не можуть", - сказав Черник.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що запровадження санкцій проти Росії може стати "бумерангом" і "палицею на два кінці".

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