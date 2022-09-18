Військовий експерт пояснив, чому росіяни почали бити по інфраструктурних об’єктах України після контрнаступу ЗСУ

Це виключно тероризм, ніякої військової логіки тут бути не може.

Росіяни після контрнаступу на Харківщині почали бити по інфраструктурних об’єктах України. І в цьому немає жодної військової логіки, це класичний тероризм.

Так сказав військовий експерт Петро Черник під час телемарафону.

"Ці злочинці не усвідомлюють, що вони зробили, і жоден з них не готовий йти на лаву підсудних у Гаазі. Тому вони шукатимуть найрізноманітніші інструменти, щоб якомога довше затягнути цю війну", – додав він.

Найскладніша проблема, яка може скластися для нас, за словами Черника, це сценарій Північної Кореї.

"Над Росією опуститься "залізна завіса", і чанний режим ще десятки років зможе там спокійно жити, не зважаючи на те, що населення їстиме траву. Московський режим, починаючи від заснування Москви в 1147 році Юрієм Долгоруким, ніколи не рахувався з жертвами. Ніколи звичайна людина не була для них цінністю. 144 мільйони населення – це доволі великий ресурс. Якщо потрібно буде вбити 10 мільйонів, щоб режим жив, вони уб’ють",– зазначив він.

Після звільнення Ізюма ЗСУ побували у храмі, їх шокувала антисанітарія та безлад, який тут панував і який після себе залишили російські окупанти.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту рашистської армії.

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