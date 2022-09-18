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Військовий експерт пояснив, чому росіяни почали бити по інфраструктурних об’єктах України після контрнаступу ЗСУ

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Військовий експерт пояснив, чому росіяни почали бити по інфраструктурних об’єктах України після контрнаступу ЗСУ

Фото: Associated Press

Це виключно тероризм, ніякої військової логіки тут бути не може.

Росіяни після контрнаступу на Харківщині почали бити по інфраструктурних об’єктах України. І в цьому немає жодної військової логіки, це класичний тероризм.

Так сказав військовий експерт Петро Черник під час телемарафону.

"Ці злочинці не усвідомлюють, що вони зробили, і жоден з них не готовий йти на лаву підсудних у Гаазі. Тому вони шукатимуть найрізноманітніші інструменти, щоб якомога довше затягнути цю війну", – додав він.

Найскладніша проблема, яка може скластися для нас, за словами Черника, це сценарій Північної Кореї.

"Над Росією опуститься "залізна завіса", і чанний режим ще десятки років зможе там спокійно жити, не зважаючи на те, що населення їстиме траву. Московський режим, починаючи від заснування Москви в 1147 році Юрієм Долгоруким, ніколи не рахувався з жертвами. Ніколи звичайна людина не була для них цінністю. 144 мільйони населення – це доволі великий ресурс. Якщо потрібно буде вбити 10 мільйонів, щоб режим жив, вони уб’ють",– зазначив він.

Після звільнення Ізюма ЗСУ побували у храмі, їх шокувала антисанітарія та безлад, який тут панував і який після себе залишили російські окупанти.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту рашистської армії. 

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Дата публікації
Перегляди
562
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