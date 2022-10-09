Військовий експерт пояснив, чому російські генерали більше не хочуть перемоги та чого вони бояться

Російські генерали усвідомлюють значні провали своєї армії у війні проти України, для них головне не стати тим, при кому буде оголошена капітуляція. Це найбільший їх страх.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи призначення генерала РФ Сергія Суровікіна командувачем так званої "спецоперацією" в Україні, пише УНІАН.

"Не важливо, якого чергового генерала призначать для командування російськими окупаційними військами, об'єднаними, переформатованими, частково-мобілізованими та іншими варіантами. Це буде генерал поразки. Командувач програною війною. Ситуацію з поразкою вже ніхто з них не змінить. І вони це знають", – зазначив він.

За словами Коваленка, кожен генерал, якого призначають командувачем округу, корпусу, чи об'єднаними військами, більше хоче не перемогти, а якнайшвидше піти з цієї посади, щоб на його місце поставили іншого, "який і буде в підсумку генералом поразки".

Нагадаємо, Росія знову проводить кадрові перестановки військового керівництва через провали своєї армії у війні проти України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив командувачем об'єднаного угруповання військ армії РФ генерала Сергія Суровікіна.

Кадрові зміни у Кремлі

Напередодні Володимир Путін призначив нового керівника східного військового округу. Його очолив угруповання Рустам Мурадов.

Також раніше у Кремлі призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова командувачем Західного військового округу. Він керував російськими військами у Сирії.

На тлі критики мобілізації в РФ Володимир Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Крім того, Путін присвоїв звання генерал-полковника главі Чечні Рамзану Кадирову. Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав це "плювком в обличчя російських офіцерів".

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