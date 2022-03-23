Військовий експерт пояснив, чому в українців більше шансів оточити росіян, а не навпаки, як дехто припускає

Військовий експерт пояснив, чому в українців більше шансів оточити росіян, а не навпаки, як дехто припускає

Щонайменше два фактори грають проти росіян.

На тактичному рівні російські війська можуть оточити українську армію. Але цьому заважають щонайменше два важливі фактори.

Про це зазначив в ефірі ТСН військовий експерт Валентин Бадрак.

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За його словами, по-перше, у Росії великі втрати серед вищого військового керівництва. Вже знищено 20 офіцерів високих звань. Тож там є не лише моральна дезорієнтація, але і тактична. А другим фактором, що є позитивним чинником для українців, є те, що навіть елітні війська росіян несуть сильні втрати серед особового складу.

Кількість угруповання унеможливлює оточення українських військових. Експерт зазначає, що навіть від самого початку війни було зрозуміло, що кількості військових для нападу замало. Росія недооцінила кількість сил і засобів в Україні.

Він припускає, що Путіну могли умисно не надати правильної інформації і пообіцяти перемогу, щоб підставити і усунути від керівництва.

Водночас Бадрак зазначає, що українські військові на Житомирському і Гостомельському напрямках отримали позиції, які дозволяють взяти у кільце саме російських окупантів.

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