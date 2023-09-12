Військовий експерт пояснив, чому звільнення Опитного дуже важливе для України: "Більше, ніж село"

Експерт пояснив, що означає повернення Опитного і чому це важливо.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чому звільнення Опитного на Донеччині є вкрай важливим для України. Він зазначив, що це свідчить про те, що окупанти більше не можуть активно наступати.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Коваленко зауважив, що Опитне - це не просто звичайне село, воно важливе для України з військової точки зору. Він зазначив, що воно розташоване на південь від Авдіївки та поруч із окупованим Донецьком. Це село останні 9 років перебувало в епіцентрі війни Росії проти України. Поруч - Авдіївка, яка навіть під час затишшя була найгарячішою точкою війни і яку окупанти і досі не змогли захопити.

"Опитне, це проміжний трамплін на північний і північно-західний сектор Донецька. Але, головне навіть не це. Як я раніше неодноразово зазначав, російські окупаційні війська втратили можливість проводити масштабні, по широкому фронту наступальні операції з другої половини 2022 року. Скільки вони захопили міст мільйонників із серпня 2022 року? Жодного", - зауважив Коваленко.

Експерт зазначив, що єдиною перемогою окупантів було місто Бахмут, яке зараз ЗСУ намагаються повернути під свій контроль.

"В окупантів просідає оборона в Запорізькому трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Вечеретувате, просідає в районі Старомлинівки. Тріщить південь Бахмута. На лівому березі Херсонської області розширюється сіра зона. Новомайорське. Опитне. Оборона тріщить по всій лінії фронту в окупантів. І це відбувається в другій половині 2023 року. Опитне це - не просто показник успіху в окремо взятій локації, це показник виснаження і втрати РОВ оборонного функціоналу, як торік наступального", - наголосив він.

Нагадаємо, 11 вересня заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ зайняли частину Опитного на Донеччині.

Також раніше повідомляли, що ЗСУ просунулися вперед у районі Роботиного Запорізької області.

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