Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий експерт пояснив, чому звільнення Опитного дуже важливе для України: "Більше, ніж село"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
504
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий експерт пояснив, чому звільнення Опитного дуже важливе для України: "Більше, ніж село"

Опитне на карті / Фото: Google Maps

Експерт пояснив, що означає повернення Опитного і чому це важливо.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чому звільнення Опитного на Донеччині є вкрай важливим для України. Він зазначив, що це свідчить про те, що окупанти більше не можуть активно наступати. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Коваленко зауважив, що Опитне - це не просто звичайне село, воно важливе для України з військової точки зору. Він зазначив, що воно розташоване на південь від Авдіївки та поруч із окупованим Донецьком. Це село останні 9 років перебувало в епіцентрі війни Росії проти України. Поруч - Авдіївка, яка навіть під час затишшя була найгарячішою точкою війни і яку окупанти і досі не змогли захопити. 

"Опитне, це проміжний трамплін на північний і північно-західний сектор Донецька. Але, головне навіть не це. Як я раніше неодноразово зазначав, російські окупаційні війська втратили можливість проводити масштабні, по широкому фронту наступальні операції з другої половини 2022 року. Скільки вони захопили міст мільйонників із серпня 2022 року? Жодного", - зауважив Коваленко. 

Експерт зазначив, що єдиною перемогою окупантів було місто Бахмут, яке зараз ЗСУ намагаються повернути під свій контроль. 

"В окупантів просідає оборона в Запорізькому трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Вечеретувате, просідає в районі Старомлинівки. Тріщить південь Бахмута. На лівому березі Херсонської області розширюється сіра зона. Новомайорське. Опитне. Оборона тріщить по всій лінії фронту в окупантів. І це відбувається в другій половині 2023 року. Опитне це - не просто показник успіху в окремо взятій локації, це показник виснаження і втрати РОВ оборонного функціоналу, як торік наступального", - наголосив він. 

Нагадаємо, 11 вересня заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ зайняли частину Опитного на Донеччині. 

Також раніше повідомляли, що ЗСУ просунулися вперед у районі Роботиного Запорізької області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
504
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація