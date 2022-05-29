Військовий експерт пояснив голову мету білорусів у проведенні активних "навчань" на українському кордоні

Білоруських сил, які зосередженні на українському кордоні, недостатньо для успішного наступу, тож мета в іншому, переконаний експерт.

Військові навчання в Білорусі на Волинському і Поліському напрямку тривають не перший місяць, але у травні йдуть дуже активно, тож це унеможливлює перекидання українських оборонців звідси до інших напрямків фронту - це головна мета таких навчань, зазначає експерт Олександр Мусієнко в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН.

Він переконує, що дії білорусів це певні загрози і шантаж, але сказати, що готується ударна група, яка може успішно провести наступ, не можна. Тож такими "навчаннями" білоруси стримують посилення українських військ на напрямках, де вже точаться бої за українські території.

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«Ті сили, які зараз залучені, їх вочевидь буде недостатньо, по–друге, ці маневри відбуваються не перший місяць. Українські сили: Генштаб, командування і влада розуміють ризики, які можуть бути, тож проводяться навчання, злагодження бойових груп, є відповідні сили, є територіальна оборона, є прикордонники, є військові», - пояснює експерт, чому навіть, якщо Лукашенко наважить, це не матиме для нього успіху.

Експерт переконує, що ті ж білоруські сили, які були від початку російської агресії зосереджені на українському кордоні в Білорусі, в 5 тисяч осіб, поки не збільшується.

Нагадаємо, що українським військовим вдається переходити до наступів на різних напрямках і закріплюватись на панівних висотах.

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