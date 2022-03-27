Військовий експерт пояснив, навіщо Путін вдається до ядерного шантажу

Очільник РФ насамперед намагається "підняти" себе.

Через те, що президент Росії Володимир Путін програє війну в Україні, єдиний спосіб змінити ситуацію для нього зараз - ядерний шантаж і залякування усього світу.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі "24 каналу".

"Завдавання йому воєнної поразки на полі бою, те, що ми зараз починаємо вже робити – для Путіна це ще більше приниження, це реальне фіаско не лише у політичній кар'єрі, а й у житті", - зазначив він.

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Жданов пояснив, що для диктатора Путіна це дуже образливо, тому він насамперед намагається "підняти" себе, втягуючи у війну НАТО.

"Однак я б не був впевнений, що він хоче програти НАТО і щоб це був достойний противник – навпаки він хоче перемогти НАТО. Він сподівається, що його залякування налякає НАТО і Альянс погодиться на якісь умови чи перемовини і на поступки для нього, як для лідера Росії", - вважає експерт.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що заяви НАТО про невтручання у війну Росії проти України ще до її початку спровокували РФ до ескалації.

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