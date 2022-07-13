Військовий експерт пояснив, про що РФ може оголосити 15 липня

Росія 15 липня може оголосити про чергове історичне рішення. Стосуватися воно, зокрема, може так би мовити “повернення” Радянського союзу.

Росія під час засідання Держдуми 15 липня може оголосити про чергове історичне рішення щодо “повернення” Радянського союзу.

Про це в етері телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Сергій Грабовський.

“Що стосується Держдуми РФ - подивимось, бо налякати українців ще чимось вже досить важко. Що може бути щось оголошено… Які кроки зробить РФ, передбачити також важко. Радянський союз - можуть щось оголосити. Загалом, можуть оголосити про якесь чергове історичне рішення”, - розповів Сергій Грабовський.

Нагадаємо, що на Чернігівщині керівник колонії під час війни випустив з установи "злодія в законі".

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