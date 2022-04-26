Військовий експерт пояснив ситуацію в Придністров’ї і чи є загроза для України

Військовий експерт пояснив ситуацію в Придністров’ї і чи є загроза для України

Ситуація на невизнаній території створюється виключно для відволікання уваги, що нібито є загроза.

Ситуація в Придністров’ї створює картинку загрози, щоб українці почали перекидати свої війська, зазначає в ефірі марафону «Єдині новини» військовий експерт Олег Жданов.

Він переконує, що похід із Придністров’ї неможливий, бо ж там дуже незначний контингент і до того ж, більшість не можуть виконувати бойових завдань. «Сама армія там «паперова», лише на паперах", - переконує Жданов.

Експерт додає, що і сама ситуація на Сході, це спроба розтягнути наші війська по лінії фронту, бо за 8 днів, того, що є в розумінні повномаштабного наступу досі не відбувається. Він зазначає, що як відволікаючий маневр - це правильно, але ворог так довго не витримає, ще сил на кілька днів, на більше не вистачить.

З думкою британських розвідників про можливе оточення українських військ, він додає, що ситуація можлива в теорії на одному із напрямків, де росіяни мають невеличкий успіх, але в реаліях такого не спостерігається.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

Жданов вкотре додав, що звільнити силово Маріуполь немає можливості, адже все озброєння буде направлено на українських військових, що потягне за собою лише значні втрати і малоймовірний успіх.

Нагадаємо, що у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці" 26 квітня невідомі підірвали радіоцентр. Виведено з ладу дві найпотужніші антени, які транслювали російське радіо, а 25 квітня в Тирасполі пролунали вибухи у так званого "Міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я.

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