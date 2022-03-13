Військовий експерт пояснив, у чому небезпека фосфорних бомб, які росіяни скинули на Попасну

Військовий експерт пояснив, у чому небезпека фосфорних бомб, які росіяни скинули на Попасну

Фосфорні бомби належать до зброї масового знищення.

Попасну в Луганській області атакували російські окупанти забороненими на міжнародному рівні фосфорними боєприпасами. Вони належить до зброї масового знищення, адже створюють великі осередки пожеж, а люди отримують дуже серйозні опіки.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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Фахівець пояснив, що фосфорні бомби підриваються або на поверхні землі, або на визначеній висоті. Після чого боєприпас розлітається так званий білий фосфор, який підпалюється за плюсової температури.

"Якщо хтось, не дай Боже, зіткнеться, у жодному випадку не струшуйте з себе цей фосфор. Він має ефект меду. Його не можна струснути з руки – лише змити", – розповів Жданов.

Крім того, за його словами, треба зняти одяг, якщо є така можливість, або закрити доступ до кисню. Зокрема, залити водою чи закрити мокрою ганчіркою, щоб припинити горіння.

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