Військовий експерт пояснив, як процедура екстракції може врятувати захисників Маріуполя

За словами експерта, для того, щоб здійснити екстракцію, потрібне погодження всіх сторін, які будуть брати участь у цій операції. Тому без рішення Росії у цьому випадку не обійтись.
Військовий експерт Олег Жданов детально роз'яснив, що таке екстракція і як вона може врятувати захисників заводу "Азовсталі".
Про це він розповів у в ефірі Радіо НВ.
За словами Жданова, екстракція передбачає погодження трьох країн, які будуть брати участь у цій операції. Тобто Росія повинна погодитися на це, Україна і третя країна.
Сама процедура екстракції передбачає домовленість про відвід військових з певної території на територію третьої держави.
"Екстракція – це коли за домовленістю двох протиборчих сторін, тобто України та Росії, третя країна забирає військовослужбовців, у цьому випадку наших захисників заводу Азовсталь. Третя країна не просто їх забирає, а гарантує те, що вони до кінця війни не потраплять в нашу країну. Тобто вони будуть знаходитися на території третьої країни і не вступлять в збройну боротьбу", - пояснив Жданов.
Нагадаємо, захисники Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиний спосіб, який буде гарантувати життя – стояти і боротися.
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