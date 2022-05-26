Військовий експерт пояснив, як західна зброя вплине на перебіг бойових дій в Україні

Країни Заходу намагаються швидко доправити до України зброю, але це питання часу.

Українські бійці очікують зброю, щоб активно наступати на російських загарбників. Однак немає сенсу доправляти по одній-дві зброї.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Щодо співвідношення сил 1 до 20. Справа у тому, що мається на увазі не загальне співвідношення, а співвідношення на окремих ділянках, де Росія зосередила велику кількість військ та створила таку перевагу. Це навіть не навколо усього Сєвєродонецька. Це на окремих напрямках, де вони ведуть наступальні дії.

Щодо питання постачання західної зброї: вони усі живуть в умовах мирного часу. Вони намагаються прискорюватися, але, на жаль, не так, як нам би хотілося. Якщо ми говоримо про артилерію, то відправляти по 1-2 зброї немає сенсу. Як мінімум має бути сформована артилерійська батарея. Ще краще, якщо це буде дивізіон (18 одиниць зброї). Тоді це бойова одиниця, що може вплинути на хід бойових дій на одному напрямку - на такому, як поблизу Сєвєродонецька. Там 5-6 напрямків. Один дивізіон може вплинути на ситуацію. Прийшли дві батареї "Цезар", вони одразу пішли на вогневу підтримку”, - сказав він.

Нагадаємо, що днями радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що всередині ЄС є протиріччя щодо допомоги Україні у війні з Росією, і саме це гальмує надання вкрай важливої військової допомоги. Арестович визнав, що російська армія в Україні має тактичний успіх через те, що темпи лендлізу не виправдали себе. При чому йдеться саме про допомогу від Німеччини:

"Якщо згадати, коли Бундестаг проголосував за передавання важкої зброї Україні (28 квітня. — ред.) – але її досі немає", — сказав Арестович. На його думку, німецька сторона фактично затягує передавання зброї і військової техніки, що позначається на ситуації на фронті.

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