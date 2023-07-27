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Військовий експерт пояснив, як захистити південні регіони від обстрілів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Військовий експерт пояснив, як захистити південні регіони від обстрілів

Як захистити регіони від обстрілів / Фото: Сумська ОВА

В будь-якому разі один залп може знищити кілька літаків типу Ту-22М3.

Південні регіони України потребують більш сучасних систем протиповітряної оборони, які більш далекобійні. І головне, щоб вони були неочікувано далекобійні для Росії.

Про це сказав військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Потрібні більш сучасні системи протиповітряної оборони, які більш далекобійні. І головне, щоб вони були неочікувано далекобійні для Росії. Тобто два фактори. Перше: наявність таких систем. І другий фактор: їх розміщення потайки від росіян, щоб вони таки підлетіли ближче, сподіваючись, що їх нема. Тоді один залп може знищити, власне, кілька літаків типу Ту-22М3. Маю сказати, що у росіян не так багато літаків, і їхня стратегічна складова досить маленька. Тобто це навіть не десятки літаків, це одиниці. І Ту-160 "Білий лебідь", і Ту-95МС, і зокрема Ту-22М3. Це літаки, які всі робили за часів Радянського Союзу, і на сьогоднішній день навіть їх реставрація доволі обмежена. Це все несерійне виробництво, це майже гендмейд. Вони зосередилися на більш дрібних об'єктах типу К-52", – зазначив він.

Тим часом у ЗСУ попереджають про нові атаки росіян. Там кажуть, що наступні дні будуть тривожними. Окупанти, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак із застосуванням різних видів озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
188
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