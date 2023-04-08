Військовий експерт про можливості армії РФ: ресурси окупантів виснажені до межі

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що опір українських захисників на Донеччині, в Бахмуті та Авдіївці, дав свої результати. Адже ресурси окупаційної російської армії виснажені до межі.

Про це Рябих сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, стратегічно росіяни прагнуть до максимального закріплення окупованих територій. Ворог також намагається максимально стабілізувати ту лінію фронту.

"Напередодні весняного контрнаступу ЗСУ противник буде всіляко прагнути до переходу до оборони на більшості напрямів, тому що для ведення активних наступальних дій на цьому етапі у противника вже не вистачає сил і засобів. Потрібно віддати належне, що саме активний опір ЗСУ на Бахмутському, Авдіївському напрямках якраз був спрямований на спалювання резервів російських військ", - висловився експерт.

Валерій Рябих наголосив, що паралельно йде розгортання низки інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, про це свідчать заяви РФ про ядерну зброю та її можливе розміщення на території сусідньої Білорусі."Це також свідчення нестачі інших сил і засобів для досягнення військових якихось успіхів на лінії фронту і своєрідне підняття ставок", - пояснив він.

Нагадаємо, екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес заявив, що стратегічну ситуацію на полі бою може змінити розрив коридору між Росією та окупованим нею Кримом. За його словами, майбутній контрнаступ України буде на дуже вузькій ділянці фронту.

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