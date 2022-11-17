Військовий експерт - про перспективи звільнення Маріуполя до січня: "Відкладається у довгий ящик"

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність звільнення Маріуполя до січня 2023 року є малоймовірною. Більше шансів на деокупацію в цей період має Мелітополь Запорізької області.

Таку думку військовий експерт озвучив у себе на Ютуб-каналі.

"Ймовірність звільнення Мелітополя до січня є більш реалістичною (ніж Маріуполя - ред.). Хоча на сьогодні у зв'язку із виходом російських військ із правого берега Херсонщини вони посилюють Запорізький та Донецький напрямки. Найімовірніше, це угруповання буде розділене на 2 ці напрямки. Першу ознаку - посилення - ми уже бачимо. Вони намагаються наступати в напрямку Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Вони посилилися і одразу спробували наступати", - сказав він.

Жданов повідомив, що в напрямку Донецька помічені колони машин із новими тактичними знаками. Найімовірніше, це техніка окупантів із Херсонської області, які втекли із правого берега.

"Вчора я говорив, що помічені колони з новими тактичними знаками, і на цих машинах є старі знаки. Тобто це машини, які вийшли із правого берега Дніпра. Вони їдуть до Донецька. Деокупація Маріуполя відкладається у довгий ящик, а ось Мелітополь - під великим запитанням. Думаю, що ймовірність звільнення до січня у нас точно є. Хоча із нього (Мелітополя - ред.) вони роблять досить сильний рубіж оборони", - додав він.

Маріуполь та Мелітополь можуть бути звільнені до січня 2023 року

Нещодавно колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес висловив думку, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, а після того розпочнеться звільнення Криму.

За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни будують укріплення і збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко поінформував, що біля міста зараз фіксується скупчення ворожих військових частин, оскільки російські війська готуються до нової битви за Маріуполь.

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