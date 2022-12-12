Військовий експерт - про те, як звільнятимуть Крим: "Півострову не пощастило, бої будуть всюди"

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Крим стане суцільною зоною бойових дій, оскільки росіяни просто так не повернуть українську територію.

Про це він сказав в інтерв'ю "Главреду".

Роман Світан зауважив, що операція зі звільнення Криму вже почалася. Її активізація очікується після того, як наші війська почнуть рухатися в бік Азовського узбережжя.

"Найоптимальніший варіант, ще раз повторюся, – перерізати сухопутний коридор і добити Кримський міст, привести в стан фактичного оточення кримсько-херсонське угруповання російських військ, а через пару тижнів почати його знищувати. Я думаю, такого роду рухи будуть до нового року", - наголосив військовий експерт.

Роман Світан додав, що Криму дуже не пощастило, оскільки весь півострів стане зоною активних бойових дій. Він вважає, що росіяни та колаборанти втечуть з півострова, проукраїнським громадянам експерт також порадив покинути Крим.

"Криму не пощастило – він буде звільнятися військовим шляхом. Йому не пощастило набагато більше, ніж правобережжю Херсонщини. За Крим будуть бої, бо російські війська будуть виконувати завдання оборони. Росіяни думають, що півострів дуже легко обороняти. Але виходячи з наших можливостей, його набагато простіше деокупувати, ніж ту саму Херсонську область. Сам по собі Крим, особливо після руйнування Кримського мосту, опиниться в оперативному оточенні. І далі справа часу, поки росіяни не використають усі свої армійські запаси в Криму", - наголосив Роман Світан.

Як ЗСУ звільнятимуть Крим: прогнози

Навесні 2014 року Росія незаконно анексувала Крим та приєднала півострів до свого складу. Саме з Криму почалась російсько-українська війна.

Екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що ЗСУ до серпня 2023 року деокупують Крим.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що Крим можна звільнити без кривавих битв, а саме під час переговорів з Росією. Проте голова української військової розвідки Кирило Буданов переконаний, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

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