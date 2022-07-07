Військовий експерт про звільнення Херсона: "За два дні місто можна взяти в облогу і проводити спецоперацію"

За достатньої кількості військ та вогневої переваги ЗСУ можуть взяти Херсон.

Про це військовий експер Олег Жданов заявив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 7 липня.

"За два дні можна взяти місто (Херсон – ред.) в облогу. За достатньої кількості військ це можливо. За вогневої переваги. А далі треба або проводити спеціальну операцію, або виставляти ультиматум здатися. І якщо брати місто в облогу, то, звичайно, треба Антонівський міст відрізати. Тоді в них залишається лише річка Дніпро. І тоді вони зможуть лише на човнах вибратися та зберегти особовий склад. Але треба брати у вогневий мішок. Тобто артилерія має працювати по Дніпру та не давати угрупованню вийти. Такий варіант можна розглядати. Але найголовніше – наявність резервів, щоби обкласти місто", - сказав він.

Нагадаємо, що жителів міста Олешки Херсонської області закликали евакуюватися, щоб не бути "живим щитом" для російських окупантів.