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Військовий експерт про звільнення Херсона: "За два дні місто можна взяти в облогу і проводити спецоперацію"

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Військовий експерт про звільнення Херсона: "За два дні місто можна взяти в облогу і проводити спецоперацію"

Фото: Associated Press

Жданов розповів, яким чином українські військові можуть звільнити Херсон від окупантів.

За достатньої кількості військ та вогневої переваги ЗСУ можуть взяти Херсон.

Про це військовий експер Олег Жданов заявив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 7 липня.

"За два дні можна взяти місто (Херсон – ред.) в облогу. За достатньої кількості військ це можливо. За вогневої переваги. А далі треба або проводити спеціальну операцію, або виставляти ультиматум здатися. І якщо брати місто в облогу, то, звичайно, треба Антонівський міст відрізати. Тоді в них залишається лише річка Дніпро. І тоді вони зможуть лише на човнах вибратися та зберегти особовий склад. Але треба брати у вогневий мішок. Тобто артилерія має працювати по Дніпру та не давати угрупованню вийти. Такий варіант можна розглядати. Але найголовніше – наявність резервів, щоби обкласти місто", - сказав він.

Нагадаємо, що жителів міста Олешки Херсонської області закликали евакуюватися, щоб не бути "живим щитом" для російських окупантів.

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