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Військовий експерт прогнозує, що Росія зробить "жест доброї волі" на Херсонському напрямку

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Військовий експерт прогнозує, що Росія зробить "жест доброї волі" на Херсонському напрямку

Фото: Associated Press

У РФ наразі є великі проблеми з логістикою.

На Херсонському напрямку у окупаційних військ може відбутися новий "жест доброї волі", який російське командування назве "передислокацією".

Таку думку в ефірі "FreeДом" висловив військовий експерт Денис Попович.

"На Херсонському напрямку скоріше буде "жест доброї волі", який плавно може перейти у "передислокацію", як це назве російське командування. Наразі там дуже повзучий наступ української армії. Ми бачимо повідомлення, що ми просуваємось на якусь кількість кілометрів. Там не буде таких проривів, як у Харківській області, оскільки для цього не сприяє місцевість та концентрація сил російської армії. Тому там ситуація важча для ЗСУ", - зазначив експерт.

Водночас він наголосив, що ЗСУ взяли під артилерійський вогонь все правобережжя і основні вузли комунікацій окупантів - мости через Дніпро і Інгулець. Тому там великі проблеми у РФ з логістикою.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
589
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