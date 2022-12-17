Військовий експерт прогнозує "снарядний голод" в армії РФ: чи змінить це перебіг війни

Через те, що російська армія активно використовує снаряди, у лютому 2023 року вона буде відчувати "голод". Тоді Сили оборони матимуть перевагу над окупантами в артилерійських боях.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він зауважив, що зараз російські військові роблять 15-20 тисяч пострілів за добу, тоді як виробляти 4-5 тисяч, але якщо сконцентрують на цьому всі сили, то зможуть робити 6-7 тисяч. Тобто, за його словами, вдвічі-втричі має впасти кількість пострілів.

"Узяти ці снаряди їм просто немає звідки. Країни, які ще хоча б якось їм допомагають, бояться передавати Росії такого типу озброєння. З одного боку, самі бояться залишитись без снарядів, а з іншого боку бояться потрапити під санкції. Швидше за все, в кінці січня – на початку лютого Росія почне відчувати снарядний голод", – зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща, ексзаступник міністра оборони Польської Республіки генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що завдяки співпраці із іншими країнами російська армія відновлює свої бойові можливості.

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