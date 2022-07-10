Військовий експерт прокоментував можливість повторного наступу на Харків

Військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував можливі загрози наступу росіян з боку Харкова.

Про це він розповів 10 липня в ефірі ТСН.

За його словами, наразі не доводиться говорити про можливість повторного наступу на Харків, хоча Росія і намагалася проривати оборону міста.

"За попередні кілька діб там ситуація погіршилась (у Харкові - ред.) в тому сенсі, що російські війська намагалися дійсно проривати за кількома напрямками оборону наших позицій і рубежів. Їм це не вдалося зробити і вони продовжують застосовувати саме артилерію, реактивну, ствольну артилерію, так само ракети з Бєлгородської області, якими обстрілюють місто Харків. Але сказати про те, що на сьогоднішній день там сконцентровано угруповання військ, яке може здійснити успішні наступальні дії, теж не доводиться", - зазначив він.

Нагадаємо, Олексій Резніков пояснив, чому Україні не підходить ізраїльська система ПРО "Залізний купол".

Читайте також: