Військовий експерт прокоментував можливість повторного наступу на Харків

Протягом останніх днів російські загарбники посилюють обстріли Харкова.
Військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував можливі загрози наступу росіян з боку Харкова.
Про це він розповів 10 липня в ефірі ТСН.
За його словами, наразі не доводиться говорити про можливість повторного наступу на Харків, хоча Росія і намагалася проривати оборону міста.
"За попередні кілька діб там ситуація погіршилась (у Харкові - ред.) в тому сенсі, що російські війська намагалися дійсно проривати за кількома напрямками оборону наших позицій і рубежів. Їм це не вдалося зробити і вони продовжують застосовувати саме артилерію, реактивну, ствольну артилерію, так само ракети з Бєлгородської області, якими обстрілюють місто Харків. Але сказати про те, що на сьогоднішній день там сконцентровано угруповання військ, яке може здійснити успішні наступальні дії, теж не доводиться", - зазначив він.
Нагадаємо, Олексій Резніков пояснив, чому Україні не підходить ізраїльська система ПРО "Залізний купол".
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