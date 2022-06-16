Військовий експерт роз'яснив, за яких умов українці зможуть зруйнувати Керченський міст

Міст може бути знищений українцями, але головне у цьому - відстань і потрібна ракета, а поки ні того, ні іншого в Україні немає.

Керченський міст відіграє дуже важливу роль для окупанта - це основна логістична «артерія» від материкової Росії до окупованого Криму, тож його посилено охороняють, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН.

Саме тому він повинен бути цілю для України, але чи номер один, експерт не впевнений. Зараз у нас немає можливості його знищити. «У нас немає зброї, яка б могла б його знищити. У нас немає навіть можливості, навіть, якби була така зброю», - певен експерт.

Зараз в України є лише «Точки У», які б'ють на далі 120 кілометрів та і застосувати їх по Керченському мосту - задорого і неефективно, каже експерт. Іншої зброї Україні ще не надали, нагадує Коваленко.

Та навіть, якщо у нас з’являються відповідні ракети, вони діють не далі 300 кілометрів. Тож українцям потрібно просуватись значно південніше. «найкращий випадок, коли ми можем ставити ультиматум, коли ми майже повністю деокупуємо Запорізьку область. Саме тоді ми зможемо використовувати зброю, яка дійсно зможе знищувати цей міст", - твердить експерт.

Окрім того він нагадує, що ворог розуміє всі ризики, тому там встановлене досить щільне, ешеловане ППО. Це ще один аргумент проти застосування радянської «Точки У», а має бути застосована сучасна ракета, та головне відстань.

Дістатись мосту із води також майже немає можливості, його посилено охороняють. Провести диверсійну операцію для його знищення майже неможливо, діяти потрібно непомітно, а потрібна дуже значна кількість вибухівки, тож непомітно провести таку операцію не вдасться, переконаний Коваленко.

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