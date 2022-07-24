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Військовий експерт розповів, чи можуть росіяни після тривалого терору захопити Нікополь

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Військовий експерт розповів, чи можуть росіяни після тривалого терору захопити Нікополь

Росіяни вже 5 місяців тероризують цивільне населення України.

Обстріли по цивільним об'єктам окупанти здійснюють, щоб тиснути на владу України та ЗСУ. Подібні злочинні дії російської армії, яку диктатор Путін відправив нищити Україну, спостерігаються у низці міст, зокрема, у Миколаєві, у Харкові, а віднедавна і у Нікополі.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі єдиного телемарафону 24 липня.

"Мета обстрілу Нікополя одна – це терор. Терор цивільного населення, тиск на збройні сили України морально-психологічний та тиск на владу України. Це те саме, що вони роблять в Миколаєві, Харкові та інших містах, які перебувають у зоні ураження їхньої ствольної та реактивної артилерії", - пояснив він.

За його словами, якщо розглядати атаки на Нікополь, як якусь підготовку до форсування чи штурму міста, у росіян немає ресурсу.

"Вони можуть використати ресурс деяких диверсійних груп, але масштабного форсування вони не зможуть зробити, тому що є лінії оборони, ЗСУ, які там закріплені та мають більш вигідні оборонні позиції. Саме тому це вже неможливо зробити фактично. Тому це виключно терор на сьогодні", - запевнив експерт.

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