Військовий експерт розповів, чи можуть росіяни після тривалого терору захопити Нікополь

Обстріли по цивільним об'єктам окупанти здійснюють, щоб тиснути на владу України та ЗСУ. Подібні злочинні дії російської армії, яку диктатор Путін відправив нищити Україну, спостерігаються у низці міст, зокрема, у Миколаєві, у Харкові, а віднедавна і у Нікополі.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі єдиного телемарафону 24 липня.

"Мета обстрілу Нікополя одна – це терор. Терор цивільного населення, тиск на збройні сили України морально-психологічний та тиск на владу України. Це те саме, що вони роблять в Миколаєві, Харкові та інших містах, які перебувають у зоні ураження їхньої ствольної та реактивної артилерії", - пояснив він.

Також читайте Під постійним ворожим вогнем: чому росіяни щодня обстрілюють Нікополь та які наслідки цих ударів

За його словами, якщо розглядати атаки на Нікополь, як якусь підготовку до форсування чи штурму міста, у росіян немає ресурсу.

"Вони можуть використати ресурс деяких диверсійних груп, але масштабного форсування вони не зможуть зробити, тому що є лінії оборони, ЗСУ, які там закріплені та мають більш вигідні оборонні позиції. Саме тому це вже неможливо зробити фактично. Тому це виключно терор на сьогодні", - запевнив експерт.

Читайте також: