Військовий експерт розповів, чи справді Росія втрачає потенціал, і коли чекати на перелам на фронті

Військовий експерт розповів, чи справді Росія втрачає потенціал, і коли чекати на перелам на фронті

Армія Росії ще має значну кількість мобілізаційного резерву і до того ж, припущення іноземних експертів, що Росія буде зберігати якесь озброєння для можливої оборони, теж виявились хибними.

Армія РФ – це два мільйони військовослужбовці, які ще не всі задіяні у війні із Україною, зазначив військовий експерт Михайло Жорохов в ефірі «Єдиного марафону».

До того ж, він підкреслює, що є ще прихована мобілізація, росіян можуть викликати на 10-45 діб, нібито для підвищення навичок, але кидати на війну в Україні.

Єдина, на що Путін досі не наважився, підкреслює Жорохов, щоб залучати до війська росіян із Москви і Санкт-Петербурга. Бо зараз українці нищать ворога, якого кинули із депресивних районів Росії, з ними не рахуються, а от якщо будуть смерті з цих двох міст, то це викличе розголос і супротив, буде загроза саме для Путіна. «Це два центри - є потужними центрами спротиву», - підкреслює експерт.

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Про те, що у військових РФ паніка і деморалізація, теж, за словами експерта, не може бути досить правдивими. Адже ще від 2014 року в армії країни-агресорки повна заборона на Мережу, все відслідковується. Солдатам неможна мати телефони з камерами. До того ж потужно працюють політ працівники.

Жорохов підкреслює, що навіть якщо якісь підрозділи несуть великі втрати в Україні, їх миттєво виводять, розформовують, щоб «циганське радіо» не спрацьовувало про втрати. Дуже мало інформації просочується, все надходить до росіян переважно через телевізор.

Невтішна статистика і про повітряні ресурси, якими росіяни нищать українські міста, зазначає експерт. Він переконує, що його колеги із заходу, які казали про швидке закінчення ракет, бо вірили в те, що Росія залишить запас, як для захисту своїх територій, так і для можливого нападу на країни НАТО, але, як зараз видно, росіяни кинули для захоплення України все, що мають. Стягують залишки із усіх кутків країни.

Та попри все, Жорохов каже, що дуже обережно можна озвучити, що перелам на фронті почнеться після 15 травня. Саме тоді в повній мірі Україна може освоювати всі поставки озброєння від партнерів. А поки нашим військовим треба вистояти, зазначає експерт.

Військовий історик Жирохов: скільки резервів залишилося у РФ для війни

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