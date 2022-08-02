Військовий експерт розповів, чи вдасться російським окупантам захопити Харків

Росіяни б хотіли захопити Харків, проте у них нічого не вийде.

Проте у них два завдання це - безпечна експлуатація української інфраструктури окупаційною армією та створення постійного тиску на Харків.

Про це в етері телеканалу Freedom сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Ще жодне міліонне місто не було взяте військовою силою. У Росії є бажання захопити Харків, але немає можливості. Тут йдеться про два завдання. Перше - це створення безпечної експлуатації комунікаційних напрямків від Вовчанська через Куп'янськ і далі. Це необхідно для забезпечення угрупування військ, які діють на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Барвінкового. Друге - це просування ближче до Харкова, щоб створити постійний тиск на місто. Бо Харків - це великий індустріальний центр, де ми маємо великий потенціал із створення озброєння та бойової техніки. Також це робиться для створення напруги, щоб ми розтягнули наші війська та унеможливили їх перекидання на інші напрямки", - сказав Грабський.

Нагадаємо, фронт на Харківському напрямку має вигляд "замороженого". Найближчим часом суттєвих змін на Харківському напрямку не буде.

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