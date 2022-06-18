Військовий експерт розповів, чи виконає армія Білорусі наказ Лукашенка щодо нападу на Україну

Можливий напад Білорусі на Україну може стати кінцем Лукашенка.

Вторгнення в Україну військ Білорусі може спровокувати соціальний вибух в країні і стати кінцем диктаторства Лукашенка.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов для НВ.

"Цей напад на Україну може стати кінцем Лукашенка. Він тому і намагається максимально відстрочити дату вторгнення. Тому, що на сьогодні для нього це віддавання наказу про початок вторгнення може стати тригером для соціального вибуху всередині країни. Або невіддавання наказу може стати тригером для того, щоб Путін зробив спробу його усунення від влади", - пише експерт.

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Жданов також зауважив, що у Лукашенка дуже серйозне загрозливе становище. Оскільки в разі соціального вибуху армія Білорусі стане на бік народу. А це може призвести до відсторонення Лукашенка від влади.

"І, попри те, що армія є силовою структурою, якщо буде народне невдоволення, то армія може підтримати народ. І може перейти на бік народу і відмовитися виконувати наказ по вторгненню. І це може призвести до відсторонення його від влади. Ці ризики Лукашенко розуміє. Але він сам себе загнав у такий кут, коли з одного боку невдоволення суспільства і самої армії, а з іншого боку у нього Путін, який наполягає на тому, щоб Білорусь втрутилася в ситуацію в Україні — вступила у війну", - додав Жданов.

Раніше Лукашенко назвав умову, за якої вдарить по Києву.

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