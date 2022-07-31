Військовий експерт розповів, чи застосує РФ хімічну зброю, і як від неї можна захиститись

Росія поки не застосовуватиме хімічну зброю у війні проти України.

Проте, щоб захиститись від отруйних хімічних речовин, знадобляться спеціальні захисні костюми та речовини, які деактивують шкідливий вплив.

Про це 31 липня розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Щоб захиститись від хімічної зброї, потрібні спеціальні засоби, крім засобів індивідуального захисту. Противогази і фільтри врятують тільки від нервово-паралітичних хімічних речовин. Якщо буде застосована інша зброя - потрібен комплект. Потрібні спеціальні засоби для дезактивації хімічних речовин, бо деякі з них можуть діяти протягом доби. Потрібні герметичні укриття з автономною водою та каналізацією", - сказав Жданов.

Військовий експерт наголосив, що у РФ поки вважають, що у війні проти України "все йде по плану".

"Поки РФ ще не вважає, що вони програють. Мені так видається, що Путін думає, що все йде по плану, і програвати він поки не збирається. А тому загроза застосування РФ хімічної зброї мінімальна. Є ціла серія сигналів, які посилає Захід Росії щодо використання зброї масового знищення у цій війні. Тобто всі хочуть, щоб війна тривала тільки звичайною зброєю", - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів, як росіяни могли вбити українських військовополонених в Оленівці.

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