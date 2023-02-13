Військовий експерт розповів, чи може наступати Росія на всій лінії фронту

У Росії на сьогодні не має сил та засобів для нового повномасштабного наступу на всій лінії фронту.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив військовий експерт Петро Черник.

"Чи має противник сили та засоби для потенційного великого наступу по всій лінії розмежування? На мій погляд, ні", - заявив він.

Утім, на думку, експерта, росіян не варто недооцінювати.

"Логіка останніх боїв показує, що вони вдаються до класичної "жуківської" тактики: велетенські піхотні вали, - їх доведеться перебити. Це дуже важка робота", - зазначив Черник.

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Новий наступ Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ Росії на Україну вже почався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир.

Водночас, стало відомо, що загроза наступу з території Білорусі знизилася. Після ротації там перебуває близько 9 тисяч російських солдатів, 60 бронемашин і 40 артсистем

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що протягом найближчих днів серйозних змін лінії фронту не варто очікувати. Збройні сили України активно впливають на противника, знищуючи його ресурси.

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