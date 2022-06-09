Військовий експерт розповів, чи зможе Україна "Гарпунами" знищити Чорноморський флот Росії

Україна за наявності потрібної кількості ракет "Гарпун" може потопити весь російський Чорноморський флот.

Це стосується також і підводних човнів, оскільки вони повинні випливати на поверхню.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним 9 червня.

"Якщо ми говоримо про комплекс "Гарпун", то так. В Україні уже в наявності цей комплекс. І як тільки почали активні розмови про те, що "Гарпун" буде наданий Україні, а його дальність 280 кілометрів, то російська ескадрилья відійшла на 300 км від нашого узбережжя. Але навіть наявність такого комплексу не дає гарантій розблокування портів: уявіть йде суховантаж і російський корабель може приєднатись до цього конвою. Тоді у нього ще треба влучити так, щоб не пошкодити цивільне судно. А з ракетами "Гарпун", то у нас є можливість топити Чорноморський флот. Були навіть розмови про те, що Україні потрібно надати ту кількість ракет, скільки у РФ є кораблів плюс 10% запас", - пояснив військовий.

Олег Жданов зазначив, що Чорноморський флот РФ становить 100 одиниць бойових кораблів, а весь флот - 850 плавальних засобів разом із суднами обслуговування. Експерт наголосив, що за наявності ракет "Гарпунів", дальністю 500 км, Україна може знищити всі бойові кораблі Чорноморського флоту, включаючи підводні кораблі.

"У Чорному морі є дизельні підводні човни, які мусять спливати. Дизель заправляється тільки у надводному положенні. А якщо він сплив - це прекрасна мішень", - сказав Жданов.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань за 20 км до Херсона. Тож жодного референдуму окупанти там не проведуть.

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