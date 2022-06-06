Військовий експерт розповів, чи зможе зараз Росія зібрати 450-тисячну армію і поновити наступ

Росія у найближчий рік не зможе зібрати велику армію, щоб поновити наступ на Україну.

Для того, щоб це сталось, потрібно два-три роки.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Росія до кінця року планує зібрати 400-450 тис. людей для військової служби. Думаю, у них це не вийде. Бо навіть кількість охочих станом на сьогодні підписати навіть короткостроковий контракт зменшується. А судячи з того, що РФ вирішила не закінчувати контракт зі своїми військовими. Тобто коли контракт закінчується - потрібно віддати наказ, звільнити людину і відправити додому. А командування ЗС Росії ухвалило рішення не зупиняти контракт та продовжити його на невстановлений термін. І це може спричинити бунти. Збирання війська займе багато часу. До кінця року в них нічого не вийде. Це можна зробити за 2-3 роки", - сказав Жданов.

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Нагадаємо, росіяни обстріляли один із районів в Донецьку, намагаючись створити ілюзію, що це влаштували із підконтрольної території України, але соціальні мережі допомогли цю брехню викрити.

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