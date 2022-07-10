Військовий експерт розповів, чим можна збивати стратегічні бомбардувальники Росії

Перший - за допомогою ППО, другий - винищувачами. Проте російські літаки не залітають у повітряний простір, який контролює Україна, а запускають ракети з території Білорусі або окупованого Криму.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Збивати російські бомбардувальники можна двома способами. Це система ППО, включно з трьохсотою, двохсотою, С-125, яка в нас стоїть на чергуванні. Будь-яку, в зону ураження якої він потрапляє. І другий варіант - це винищувачі. Винищувальна авіація саме для цього й призначена - для боротьби з бомбардувальниками противника. Але є одне "але". Справа в тому, що якщо останні пуски ракет Ха-22 з території Білорусі, російські Ту-22М3 залітали у повітряний простір Білорусі, підходили впритул до нашого кордону і робили пуски ракет Ха-22, розверталися й летіли. В цьому випадку їх наша ППО може дістати. А ось у випадках, коли, наприклад, Ту-22М3 робили пуски ракет Ха-22 з повітряного простору над півостровом Крим, там, на жаль, ми дістати не можемо. Відправити туди винищувальну авіацію - вона потрапить у зону впливу Росії", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи готує Лукашенко напад на Україну.

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