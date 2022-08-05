Військовий експерт розповів, чого не варто чекати контрнаступу і порадив бути готовими до війни на роки

Виснаження – це найрозумніша тактика, запевнив військовий експерт Петро Черник в ефірі марафону «Єдині новини» в слоті ТСН.

«Я напевно той експерт, який не оперує риторикою контрнаступ. Маючи ґрунтовну військову освіту ще з курсантської ланки пам’ятаю, що "А" – наступ – це дуже складна операція. Наступати набагато важче, ніж оборонятись. Наступ має відбуватись на якійсь ділянці, ця ділянка має певні характеристики. Наступ – це щонайменше 10-15 кілометрів. Зараз мені важко уявити, як на такій ділянці нам зараз здійснювати оцей контрнаступ», - каже він.

Також він нагадав, що зараз на 95% ця війна артилерії, тож не розумно кидати бійців під снаряди, яких у противника забагато.

«У противника вона є. Давайте не зачаровуватися, щонайменше 5 тисяч робочих стволів вони мають. А артилерійських безліміт у них не вичерпаний. Снаряд не є аж така технологічна річ. Це шмат залізу і пороху. Сталеварні заводи у них є, металорізальні станки – 38 тисяч, ще з часів першого ленд-лізу, саме для цього їх і постачали. А порох - це целюлоза. Целюлоза – це дерево. По дереву вони на першому місці у світі по запасах. Отже кидати у штикові атаки нашого безцінного солдата – це не мудро. Лише поступальними, маленькими кроками витискання противника», - переконує Черник.

І додає, що на його думку не має бути штурму в лоб, адже росіяни не шкодують і ніколи не будуть шкодувати свого солдата, українці собі такого не можуть дозволити.

Тож він радить українцям набратись терпіння, бо війна може тривати, «рік-два, а може і 10 років. І навіть зі смертю Путіна ситуація не налагодить. Потрібно, за його словами, щоб Росія розпалась, в неї забрали «ядерне жало» і головне, щоб змінилось три покоління росіян, тобто 60 років, і тоді українці можуть мати спокій від сусіда.

Читайте також:

Харківщина потерпає від ворожої "оборонної" зброї, яка перетворює окупантів на терористів

На Авдіївському напрямку тривають бої, на Бахмутському - росіяни без успіху вели штурмові дії - Генштаб

У Шрі-Ланці заарештували Йосипа Сталіна та буддійського монаха