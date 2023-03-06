Військовий експерт розповів, чому Кремінна та Куп’янськ є важливими напрямками для Росії

Напрямки Кремінної та Куп’янська важливі для окупаційної армії, зокрема, для посилення її правого флангу наступальних дій.

Про це сьогодні, 6 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт зазначив, що для путінської армії напрямок Кремінна і Куп’янськ - це посилення правого флангу наступальних дій путінських військ.

"Вкрай важливо забезпечити настільки серйозне просування на цій ділянці вперед, щоб надалі убезпечити рух путінських військ, які будуть реалізовувати головну місію Путіна — до кінця березня взяти повністю під контроль усю територію Луганської та Донецької областей. Тому дії путінських військ на цій ділянці фронту, Кремінна і Куп’янськ, вони є абсолютно раціональними, але неефективними", — сказав Селезньов.

Він додав, що росіяни зосередили на цій ділянці фронту свої елітні сили.

“Росіяни зосередили там дуже багато сил і засобів, користі тільки від цього небагато, але знову ж таки, небагато тільки лише тому, що українські Сили оборони проводять маневрову оборону, ефективно комбінують дії штурмової авіації, насамперед артилерії. І тим самим щоразу всі ці “м’ясні хвилі” російських солдатів перетворюються на попіл разом із тією бронетехнікою, на якій вони намагаються рухатися на наші оборонні позиції”, — сказав він.

Селезньов також повідомив про вкрай складну ситуацію в районі Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки Донецької області.

“Там також тривають дуже важкі бої. Українські Сили оборони там теж стикаються з неймовірним тиском із боку путінських військ. Але і там просування у путінських військ немає фактично ніякого. А ось втрати величезні”, — сказав експерт.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти постійно змінюють свою тактику біля Кремінної Луганської області. Росіяни наступають то сотнями піхоти, то кількома ротами важкої техніки.