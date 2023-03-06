Військовий експерт розповів, чому Кремінна та Куп’янськ є важливими напрямками для Росії

Росіяни зосередили на цій ділянці фронту свої елітні сили.
Напрямки Кремінної та Куп’янська важливі для окупаційної армії, зокрема, для посилення її правого флангу наступальних дій.
Про це сьогодні, 6 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Владислав Селезньов.
Експерт зазначив, що для путінської армії напрямок Кремінна і Куп’янськ - це посилення правого флангу наступальних дій путінських військ.
"Вкрай важливо забезпечити настільки серйозне просування на цій ділянці вперед, щоб надалі убезпечити рух путінських військ, які будуть реалізовувати головну місію Путіна — до кінця березня взяти повністю під контроль усю територію Луганської та Донецької областей. Тому дії путінських військ на цій ділянці фронту, Кремінна і Куп’янськ, вони є абсолютно раціональними, але неефективними", — сказав Селезньов.
Він додав, що росіяни зосередили на цій ділянці фронту свої елітні сили.
“Росіяни зосередили там дуже багато сил і засобів, користі тільки від цього небагато, але знову ж таки, небагато тільки лише тому, що українські Сили оборони проводять маневрову оборону, ефективно комбінують дії штурмової авіації, насамперед артилерії. І тим самим щоразу всі ці “м’ясні хвилі” російських солдатів перетворюються на попіл разом із тією бронетехнікою, на якій вони намагаються рухатися на наші оборонні позиції”, — сказав він.
Селезньов також повідомив про вкрай складну ситуацію в районі Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки Донецької області.
“Там також тривають дуже важкі бої. Українські Сили оборони там теж стикаються з неймовірним тиском із боку путінських військ. Але і там просування у путінських військ немає фактично ніякого. А ось втрати величезні”, — сказав експерт.
Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти постійно змінюють свою тактику біля Кремінної Луганської області. Росіяни наступають то сотнями піхоти, то кількома ротами важкої техніки.
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