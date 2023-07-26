Військовий експерт розповів, чому ЗСУ не зможуть наступати через Каховське водосховище

Річка в районі Каховської ГЕС дійсно висохла, але важка техніка не зможе там пройти.

Українські військові навряд чи зможуть переправитись через Каховське водосховище, до того ж росіяни тримають біля Запорізької АЕС велику кількість російської артилерії, яка постійно б'є по правому березі Дніпра.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Те, що там немає лінії оборони, ще не говорить про те, що там немає військ. На лівому березі розташовується 49-а загальновійськова армія, яка посилює Запорізький напрям", - заявив він.

Жданов зазначив, що річка в районі Каховської ГЕС дійсно висохла, але важка техніка не зможе там пройти.

"Понад 50 років було водосховище (введено в експлуатацію в 1955 році - 1958-м роках, – ред.), уявляєте, як просочений ґрунт водою. Так, зверху може бути сантиметрів 20 і підсохло, там навіть були фотографії, але важка техніка навряд чи пройде. Під вогнем ворожої артилерії буде вкрай важко. Я думаю, що військові будуть шукати інші і короткі дороги", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

Крім того, ми раніше інформували, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що не можна вимірювати ефективність Збройних Сил лише кілометрами. Тому що ефективність – це значно ширше поняття.

Читайте також: