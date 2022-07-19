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Військовий експерт розповів, чому ЗСУ важко деокупувати Харківську область

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Військовий експерт розповів, чому ЗСУ важко деокупувати Харківську область

Фото: Associated Press

На сьогодні українським військовим треба сконцентруватися на обороні Донбасу та підготовці наступу на півдні країни.

Якщо ж ЗСУ активують надто потужні удари по території Росії у суміжних регіонах з Сумською і Харківською областями, українським військам доведеться перетягувати туди більше своїх сил.

Про це в ефірі ТСН розповів військовий експерт Михайло Самусь.

"Нам треба зараз концентруватися на виконанні своїх завдань. Перше ­– це оборонна операція на Донбасі. І – готувати наступальну операцію на південному напрямку.  Якщо ми зараз активуємо, наприклад, занадто потужні удари по території Росії у суміжних регіонах з Сумською і Харківською областями, ми тоді самі перетягнемо основний акцент на ці регіони. Але чи треба зараз нам переносити туди основний акцент наших дій?" – розповів експерт.

"І ми ж будемо вимушені перетягувати свої сили на цьому напрямку, бо очевидно, що росіяни будуть більш активно діяти. Це ж не шашки, це шахи. Тут треба грати на кілька кроків наперед", – зауважив Самусь.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський прогнозує спроби російських військ наблизитися до Харкова, щоб посилити терористичні обстріли міста.

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